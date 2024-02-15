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苗栗草莓溫泉季 春節連假湧入逾15萬車次

2024/2/15 10:45
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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）春節連假7天，正逢苗栗草莓溫泉季節，苗栗縣警察局統計，逾15萬車次湧入大湖，其中以大年初三約2萬5525車次、7萬6575人次最多，比去年略增，顯示苗栗觀光熱潮持續不墜。

苗栗縣警察局統計，113年春節連假7天湧入大湖草莓及泰安溫泉季車流數據，以大年初三湧入2萬5525車次、7萬6575人次最多，與去年同日2萬4882車次、7萬4646人次相較，增加643車次、1929人次，包括台72線、台3線、台6線、鄉道苗62線及苗62-2線等周邊道路均湧現大量車潮，觀光地區停車場幾乎接近客滿。

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苗栗縣警察局交通隊今天表示，連假7天，每日湧入車流約2萬2000至2萬5000車次區間，與去年不相上下，顯見大湖草莓吸引力未減，再加上氣溫低，吸引更多旅客前來享受泡溫泉，國道1號頭屋、銅鑼交流道及台72線銅鑼至獅潭路段車流源源不絕，平均車速約50至55公里。

苗栗縣長鍾東錦指出，目前正值草莓和柑橘產季，歡迎遊客體驗採果樂趣外，縣府也積極推動「明德水庫自行車道新建計畫」與「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，將打造橫跨海陸空域的遊憩區，帶動明德水庫觀光產業發展，建立客庄國際觀光品牌。（編輯：李錫璋）1130215

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