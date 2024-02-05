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苗縣兒童發展聯評中心添新力 提升海線醫療資源

2024/2/5 20:09（2/5 20:46 更新）
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為使疑似發展遲緩兒盡早接受評估及早療，衛生福利部補助苗栗縣在苑裡李綜合醫院擴增1處兒童發展聯合評估中心，5日揭牌成立，縣長鍾東錦（前左3）出席。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月5日
為使疑似發展遲緩兒盡早接受評估及早療，衛生福利部補助苗栗縣在苑裡李綜合醫院擴增1處兒童發展聯合評估中心，5日揭牌成立，縣長鍾東錦（前左3）出席。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月5日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣衛生局指出，衛福部補助在苑裡李綜合醫院擴增的兒童發展聯合評估中心今天揭牌，不僅讓疑似發展遲緩兒盡早接受評估及早療，也可減少海線家長陪同就醫的辛勞及時間。

衛生局表示，縣內既有財團法人為恭紀念醫院、大千綜合醫院2家兒童發展聯合評估中心，根據民國112年2中心統計資料，0至6歲有疑似發展異常者共938名，經兒童發展聯合評估中心評估確認為遲緩者共825名，年齡以「3歲以上未滿6歲」個案居多，在功能性診斷以「語言」發展遲緩最多。

衛生局指出，今年衛生福利部國民健康署同意補助全國89家醫療機構辦理聯合評估服務，其中苗栗縣得以在苑裡李綜合醫院擴增1處兒童發展聯合評估中心，以提升服務涵蓋率，減少家長陪同就醫的舟車勞頓及等候時間。

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「苑裡李綜合醫院兒童發展聯合評估中心 」設於苑裡李綜合醫院中華護理之家，今天由苗栗縣長鍾東錦、李綜合醫療社團法人總裁李順安等人共同揭牌，啟用後可提升苗栗海線醫療資源，為疑似發展遲緩兒童提供「可近性」服務據點。

衛生局指出，根據以往通報概況推估，苗栗縣每年疑似發展遲緩兒童門診服務需求量約1200名，苑裡李綜合醫院加入聯合評估中心行列後，將整合小兒神經科（小兒科）、兒童青少年精神科及復健科醫師，以及物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師及社會工作師等專業評估人員，提供完整評估，讓海線鄉鎮家長不必多次掛科就診，解決發展評估需求。（編輯：戴光育）1130205

#苑裡李綜合醫院
#苗栗縣衛生局
#鍾東錦
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