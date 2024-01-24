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鍾東錦頒苗栗2立委當選證書 盼攜手推在地建設

2024/1/24 18:15（1/24 21:56 更新）
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第11屆立法委員選舉日前順利落幕，苗栗縣第一選區由現任立委陳超明（右）順利連任，縣長鍾東錦（左）24日以苗栗縣選舉委員會主任委員身分代頒中選會當選證書。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年1月24日
第11屆立法委員選舉日前順利落幕，苗栗縣第一選區由現任立委陳超明（右）順利連任，縣長鍾東錦（左）24日以苗栗縣選舉委員會主任委員身分代頒中選會當選證書。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年1月24日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）第11屆立委選舉落幕，苗栗縣長鍾東錦今天代表選委會，分別轉頒陳超明、邱鎮軍立委當選證書，期盼未來與2席立委攜手打拚，共同推動苗栗縣各重要建設計畫。

苗栗縣選舉委員會表示，中選會這次委由各縣市選委會轉頒立委當選證書，兼任苗栗縣選委會主任委員的鍾東錦先後前往竹南鎮、苗栗市，代表中選會轉頒第11屆立委當選證書給苗栗縣第1選區（海線）立委當選人陳超明、第2選區（山線）立委當選人邱鎮軍。

鍾東錦指出，陳超明長期在苗栗海線地區經營深耕根，累積選民服務案件數相當驚人，這次選舉結果正是認真服務換來的成果。

選舉已經結束，鍾東錦表示，要堅守崗位努力工作，縣府團隊未來會與陳超明、邱鎮軍2立委做最好的配合，積極與中央溝通，為苗栗縣爭取更多的建設與福利。

陳超明、邱鎮軍也分別自許，將成為縣府團隊強有力的左右手，一起為苗栗人的幸福攜手打拚。

陳超明說，選舉政見對海線地區提出許多建設藍圖，包括苑裡的科技產業園區、台61線房裡交流道開闢、銅鑼科學園區到通霄的聯絡道路、拱天宮宗教文化園區、後龍好望角觀光休閒產業、台72線銜接西濱，以及龍鳳漁港擴建計畫、加強三義停車空間，西湖溪河堤共構及國3西湖交流道等工程，他都會持續監督加速完成，讓苗栗早日脫胎換骨。

從苗栗市長轉戰順利進軍國會的邱鎮軍指出，當選是責任的開始，未來除配合縣府施政爭取中央資源挹注，實現選舉所提出的政見之外，在立法院針對比較爭議的議題也會全力配合國民黨團運作。（編輯：戴光育）1130124

現任苗栗市長邱鎮軍（右）轉戰第11屆立委選舉勝出，即將進軍國會，苗栗縣長鍾東錦（左）24日也以苗栗縣選舉委員會主任委員身分赴市公所代為頒發當選證書。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年1月24日
現任苗栗市長邱鎮軍（右）轉戰第11屆立委選舉勝出，即將進軍國會，苗栗縣長鍾東錦（左）24日也以苗栗縣選舉委員會主任委員身分赴市公所代為頒發當選證書。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年1月24日
#陳超明
#邱鎮軍
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