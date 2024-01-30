3家保險捐微型傷害險 苗栗縣逾1.8萬身障者受惠

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）國泰人壽、新光人壽和兆豐產險3家保險公司今天共同捐贈苗栗縣「微型團體傷害保險」，讓1萬8000餘名15至75歲身心障礙者免費投保；縣府感謝保險業者共同撐起社會安全網。

苗栗縣政府社會處表示，民國109年起新光人壽率先捐贈此類保險，後續兆豐產險、國泰人壽陸續加入，納保對象資格及人數也逐年擴增。今年共提供縣內15至75歲、共1萬8380名身心障礙者免費投保，保險理賠金額新台幣20萬元到50萬元不等，理賠項目主要為意外身故金、喪葬費用保險金和失能保險金等3大項目。

苗栗縣長鍾東錦今天出席捐贈儀式，代表縣民接受捐贈，並頒贈感謝狀給3家業者代表，縣內多個身障福利社團幹部也到場表達謝意。

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鍾東錦表示，身障民眾生活中容易受傷，但是投保門檻、投保金額都較高，為保障身障者不因發生意外事故，導致生活頓時陷入困境，感謝3家保險公司熱心公益，捐贈縣內1萬8380名領有身心障礙證明的民眾投保「微型團體傷害保險」，共同營造身障友善環境。

苗栗縣智障福利協進會總幹事林素珠指出，早期家長常擔心小孩受傷沒有保險，礙於保險公司承保規定，若無保險遇上家長經濟弱勢、小孩容易受傷，讓身障家庭生活更趨於弱勢，感激政府推動微型保險辦法及保險公司全額補助保費，讓身障家庭可以放心和安心。（編輯：李錫璋）1130130