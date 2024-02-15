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淡海新市鎮人口增 新建警消共構大樓估114年完工

2024/2/15 11:33
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（中央社記者高華謙新北15日電）新北市淡水警分局說，考量淡海新市鎮人口持續增加，將有治安及救災需求，新市鎮內將興建融合派出所及消防分隊的共構大樓，如果2月招標並順利發包，預計民國114年前完工。

新北市政府警察局淡水分局今天表示，近年政府積極開發淡海新市鎮，輕軌綠山線已通車營運，另淡江大橋工程也進入完工階段，加上未來的淡水藍海線第二期及八里輕軌等重大工程完工，預計吸引30萬人口移入淡水。

淡水警分局說，隨淡海新市鎮人口數逐漸攀升，經內政部評估，為因應淡水人口高度成長、維護治安、交通及為民服務等，亟須在淡水規劃新增派出所，以維護民眾安全。

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淡水警分局表示，在多名地方民意代表與當地里長、住戶等爭取下，108年終獲新北市政府同意並編列預算，再進行都市設計審議後，取得新市派出所用地；而新市派出所也是目前新北市警察局第8座位在公園內的派出所，園內綠林茂密，風景宜人，不管是大人或小孩，都能在公園內從事休閒活動。

淡水警分局表示，新增派出所取名為「新市派出所」，同時與新設立的消防局「新市分隊」「捷運警察隊新市分隊」進駐同棟大樓合署辦公，方便民眾洽公，屆時將可為淡海新市鎮特定區提供包括救災救護、治安巡邏、居家安全、住宅防竊等各種服務。（編輯：李錫璋）1130215

#新北市
#淡水警分局
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