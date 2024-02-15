新北公辦都更導入民間協力 首選定頂溪捷運周邊

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北住都中心指出，為推動公辦都更，導入「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」，首波選定永和頂溪捷運周邊公辦都更基地，即日起公告招標，盼引進專業團隊協助整合。

新北住都中心今天發布新聞稿指出，「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」即日起到3月15日止公告招標，希望透過公私合作平台，共組專業工作團隊進行都更前期整合，以加速公辦都更推動效率，縮短前期整合作業期程，凝聚地主參與意願。

針對公辦都更案，新北住都中心表示，目前除推動永和大陳更新單元1、3、4公辦都更案外，同時針對市內具開發潛力地區進行前期評估及規劃，導入「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」後，首波已選定永和頂溪捷運周邊公辦都更基地。

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新北住都中心指出，此公辦都更基地面積達4332坪，但因私有土地比例達96.75%、所有權人413人，產權較複雜，全案涉及計畫道路占用開闢等課題，不可預期因素繁瑣，希望透過委辦方式引進專業團隊協助中心推動都更整合作業。

新聞稿中，新北住都中心執行長錢奕綱表示，透過招標案明訂整合作業費用的金額及給付條件，使整合相關費用更明確，不只重視到常被忽略的整合人力成本問題，也讓參與都更整合的團隊能獲得合理報酬。（編輯：戴光育）1130215