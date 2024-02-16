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基隆招財金龍小提燈亮相 2/19開放領取共800份

2024/2/16 14:32（2/16 14:41 更新）
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元宵節將至，基隆市政府推出象徵「龍轉錢坤，圓滿豐收」的「招財金龍」小提燈，基隆市長謝國樑（中）16日在記者會祝福市民2024年龍鳳呈祥、財到福到好運到。中央社記者王朝鈺攝 113年2月16日
元宵節將至，基隆市政府推出象徵「龍轉錢坤，圓滿豐收」的「招財金龍」小提燈，基隆市長謝國樑（中）16日在記者會祝福市民2024年龍鳳呈祥、財到福到好運到。中央社記者王朝鈺攝 113年2月16日
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）元宵節將至，基隆市政府推出象徵「龍轉錢坤，圓滿豐收」的「招財金龍」小提燈，市民19日起可前往基隆市旅遊服務中心免費索取，現場共有800份小提燈，送完為止。

基隆市長謝國樑今天在記者會與過港幼兒園孩童一同提著吸睛的小提燈亮相，謝國樑並祝福市民2024年龍鳳呈祥、財到福到好運到。

謝國樑說，今年是金龍年，龍帶有富貴榮耀、欣欣向榮等吉祥寓意，小提燈飛龍身鑲上喜氣洋洋的金幣，象徵著2024金龍年龍轉錢坤、圓滿豐收。

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謝國樑說，「招財金龍」小提燈除可手提外，還可立在桌上作為擺飾，只要按照英文字母依序扣上就能組裝完成，非常適合親子共同DIY，一同感受元宵氛圍。

謝國樑表示，市府今年除準備8000份小提燈，分送給基隆市公私立幼兒園孩童外，市民可在19日上午10時起至24日止，在「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁按讚及分享活動貼文，就可前往基隆市旅遊服務中心免費領取，現場共有800份小提燈，送完為止。（編輯：李錫璋）1130216

#基隆市
#謝國樑
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