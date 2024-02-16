遭爆親密照有小三 基隆消防局長否認稱資料遭竊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市消防局長向永財遭爆料有「小三」，多張與女子的親密照外流。向永財表示，他和這名女子只是普通（關係），女子不是「小三」，他的電腦資料遭竊，已向警方報案。

民視新聞報導，爆料者提供數張向永財與女子親密照，附上信件提到，這名女子到處借錢，向永財要處理但錢拿不出來，不知道當官這麼好康，有小三又有錢拿，更點名基隆市長謝國樑，什麼時候好康輪到小老百姓。

對於爆料照片和信件內容，向永財接受中央社記者電訪說，這已是6、7年前的事情，又不是現在才發生的事情，已經過去了。他和這名女子只是普通（關係），一起參加社團、協會，不是爆料信件所說「小三」。

向永財說，他的電腦資料遭人竊取被「小人搞」，他要拜託記者幫忙找出究竟是何人所為，犯嫌涉妨害秘密，他已向警方報案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝國樑表示，市府近日有收到相關訊息，還要深入瞭解真相，也會給當事人機會說明清楚，待市府釐清後，會由他或市府發言人余治明向外界說明。

記者追問，是否會撤換「愛將」向永財，謝國樑表示，市府社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔也是他的愛將，也都是市府團隊，不過，無論關係親疏，市府官員「每個人的道德操守和工作狀態一定還是要穩定」，待市府深入瞭解清楚後才能判定並向外界說明，他絕對不會護短。（編輯：李錫璋）1130216