高雄香蕉碼頭餐廳違法營業 法院21日查封

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄香蕉碼頭宴會館經營團隊河邊餐飲公司因長期積欠港務公司租金、非法使用歷史建物香蕉棚倉庫，港務公司向法院提請強制執行，法院將於21日執行查封。

港務公司今天發布新聞稿表示，河邊公司自2007起租用3號碼頭香蕉棚倉庫經營餐廳，該棟建物是高雄市歷史建物，須經由高雄文化局核定，因應計畫後才能經營使用。

港務公司指出，河邊公司自2020年起積欠龐大租金，期間經多次協調，雙方協議採分期償還並簽訂協議書，但河邊公司未能依約履行清償欠款，港務公司在2022年3月19日終止雙方租賃關係，並對提起民事訴訟。

港務公司指出，河邊公司於占用香蕉棚建物期間，違反消防法規及該歷史建築再因應計畫規定，經高雄市文化局評估河邊公司於香蕉棚建物營運行為對公共安全有立即危險之虞，且對文化資產保存維護產生威脅，去年11月30日正式公函廢止對於歷史建築香蕉棚使用許可。

港務公司強調，目前香蕉棚屬於違法營業狀態，河邊公司至今仍持續非法占用該棟建物營業，去年12月24日餐廳發生火災，河邊公司違法占用歷史建築營業行為明顯造成公眾生命財產安全威脅。

港務公司去年11月底通知河邊公司早準備遷離作業，12月向法院聲請假執行，港務公司表示，期間河邊公司對於港務公司張貼法院及高雄市政府通知皆置之不理，更持續招攬宴會生意，嚴重罔顧消費者、民眾權益。

港務公司說明，未來將重新整體規劃香蕉棚，並招商引資，提供安全合法且具歷史觀光優質場域。（編輯：黃世雅）1130217