「屏東聲山中」旅遊書 幕後扛逾百公斤設備攀山

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣政府新書「屏東聲山中」熱銷中，動人聲景引領讀者身臨其境，幕後則是編輯團隊耗時半年踏遍屏東山林，扛著重逾120公斤設備攀山完成，收錄到珍貴聲音。

「屏東聲山中」編輯團隊目目文創總監楊欽榮表示，過去曾經做過城市聲景，山林是首次挑戰，因為不是專業山友，所以透過初次登山者角度去親近與觀察山林，事前大量閱讀登山專業書籍與鍛鍊體力，從低海拔的步道開始挑戰，如涼山瀑布、雙流森林遊樂區都是初學者很好的入門訓練場地。

楊欽榮指出，另外一項挑戰就是扛著收音、電腦、攝影機、腳架等設備上山，總重量超過120公斤，有時沒辦法一次爬完，或是沒收到想要的聲音，就必須跑個2、3趟，次次都要扛著器材上山，隔天肌肉就痠痛不已，直到4個月後才逐漸適應。

楊欽榮說，從最低海拔81公尺的墾丁龜山步道，到最高3092公尺的北大武山，總共蒐錄25座山、5條步道、4處自然景點，高海拔的山因人跡稀少，收音較不受到影響，反倒是中高海拔或一些熱門山區，人為干擾較多，如笠頂山就去了6次，又因鄰近部落、水圳，後來把部落生活聲音也一起收錄，貼近實際狀況。

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另外，大漢山僅海拔1700公尺，但林道很長，又銜接到浸水營古道，編輯團隊紮營2天，北大武山則由專業嚮導帶隊，在山間停停走走專注收音，花了3天才完成。

縣府今天發布新聞稿表示，屏東的山海是最美的自然寶藏，近年以生態環境為主題出版的旅遊書都很受歡迎，如去年的「海底40米」是環抱屏東的3座海洋，這次「屏東聲山中」則是綿亙的山巒，最難得的是編輯團隊原本是一群山林門外漢，因書而愛上山，希望有更多民眾也能愛上山林。（編輯：謝雅竹）1130217