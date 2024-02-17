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澎湖中小學聯合運動會開幕 陳光復為選手助威

2024/2/17 12:49
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（中央社澎湖縣17日電）澎湖中小學聯合運動會今天起一連3天在縣立田徑場展開競技，將選出全國中等學校運動會與小學田徑賽的代表隊，澎湖縣長陳光復到場為所有參賽選手加油打氣，並預祝運動會圓滿順利。

澎湖縣113年中小學聯合運動會開幕典禮上午由陳光復主持，由馬公高中、馬公國中和湖西國中3校管樂隊表演，接續由7所國小學童表演健身操，以及文光國中舞蹈班引領大會會旗進場。

陳光復表示，澎湖子弟相當優秀，近年來在球類及田徑等各項競技運動表現卓越。在寒假和春節假期結束之際，澎湖縣2所高中職學校以及51所國中小便齊聚競技場，透過競技運動提升技術增進情誼，強健體魄，並在這競技場中大展身手，爭取最高榮譽，應給予相當大的肯定。

陳光復指出，此次競賽前3名選手可以獲得「龍來寶寶」獎勵。另外，此次競賽也同時要選拔出代表澎湖縣參加113年全國中等學校運動會及今年5月全國小學田徑錦標賽選手，代表澎湖到台灣打天下。

澎湖中小學聯合運動會，今天起一連3天在縣立田徑場展開競技，此次賽事計有137項次、820名隊職員、選手參加。（編輯：黃世雅）1130217

#陳光復
#澎湖縣
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