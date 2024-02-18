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苗栗（火旁）龍點睛儀式 賦予13尾祥龍神格化

2024/2/18 14:54
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣18日電）2024苗栗元宵節慶（火旁）龍系列活動今天舉行祥龍點睛儀式，苗栗縣長鍾東錦、客委會副主委周江杰、民眾黨主席柯文哲等人到場為祥龍開光點睛，使13尾祥龍神格化。

（火旁）龍祥龍點睛儀式今天在苗栗市玉清宮舉行，由苗栗市代理市長葉志航、鍾東錦、周江杰等人擔任主典官，取雞冠血，為13尾祥龍依序點龍眼、龍身、龍尾等，賦予神格。

鍾東錦致詞表示，感謝苗栗市公所每年用心規劃，客委會及民間單位贊助經費，讓苗栗市（火旁）龍活動成為全國知名客家庄節慶民俗文化，這跟客語傳承給下一代同樣重要，縣府將持續與各界攜手合作，讓客家傳統文化薪火相傳。

周江杰致詞說，（火旁）龍活動舉辦至今已26個年頭，今年適逢龍年，相信系列活動一定精彩可期，邀全國民眾到場體驗專屬於苗栗市的在地重要客家文化節慶。

柯文哲致詞說，多年前有曾受邀參加，但都沒有辦法出席，此次終於有時間到場增廣見聞，體驗苗栗市最重要且具特色、全國唯一的（火旁）龍節慶活動。

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根據苗縣府新聞資料，（火旁）龍是專屬苗栗客庄特有的元宵節慶活動，自民國87年起，苗栗市公所開始籌辦「苗栗（火旁）龍」活動，並入選客委會客庄12大節慶，至今已邁入第26個年頭，與北部平溪天燈節、南部鹽水蜂炮及東部炸寒單成為元宵節重要節慶。

苗栗市公所發布新聞稿表示，今年民俗踩街23日晚間6時30分在苗栗高中大門旁登場，24日晚間在經國路河濱公園模型飛機場舉辦（火旁）龍之夜，可欣賞強力轟炸的（火旁）龍表演。（編輯：張銘坤）1130218

#周江杰
#柯文哲
#鍾東錦
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