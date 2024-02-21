苗縣通霄鐵砧山礦場檢修測試爆巨響 居民抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）位於苗栗縣通霄鎮的中油鐵砧山礦場昨天設備檢修時，測試軟管爆管發出巨響，引發居民今天抗議。無黨籍立委陳超明指出，廠方雖有口頭解釋但仍有疑慮，中油明天將召開說明會。

台灣中油公司位在苗栗縣通霄鎮鐵砧山注儲氣廠昨天發生洩壓軟管爆裂，頓時轟天巨響，引發附近居民今天到場抗議。

苗栗縣政府今天也會同勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心、陳超明服務處、通霄鎮長張可欣及多名民代前往會勘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中油探採事業部處長湯珠正出面說明，昨天事件是因在進行例行性設備檢修前執行高壓軟管測試時，軟管發生孔破，導致發出巨大聲響，除了造成軟款斷裂，其餘皆正常，也未造成人員及其它工安問題。

陳超明辦公室表示，此次事件為中油探採事業部人員進行例行性檢查時發生意外，因現場民眾及廠區周邊居民對於中油的說明仍有疑慮，已要求中油明天上午於現地召開說明會，並提供完整書面說明。（編輯：戴光育）1130221