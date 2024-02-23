新北推職場集中接種XBB疫苗 盼打造健康職場

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市衛生局今天表示，各衛生所辦理職場集中接種XBB疫苗，企業及公司行號凡有意接種人數達指定標準（都會區及次都會區80人、偏遠地區30人）可安排集中接種，打造健康職場。

衛生局發布新聞指出，近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升且處流行期，群聚染疫風險提升，為避免職場傳播，已協調全市29區衛生所辦理職場集中接種，接種人數達標的企業或公司行號，都可安排集中接種。

其中，都會區及次都會區須達80人，分別是板橋、三重、中和、永和、新莊、新店、土城、蘆洲、樹林、鶯歌、三峽、淡水、汐止、五股、泰山及林口，共計16個行政區。

偏遠地區須達30人，分別是瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里及烏來，共13個行政區。

衛生局疾病管制科指出，依疾管署監測資料，近期國內COVID-19疫情上升且處流行期，社區主要流行病毒株為JN.1，併發症病例中，未曾接種XBB疫苗者占9成7，打疫苗是最有效的預防方法。

除集中接種，衛生局表示，為提升接種便利性，也協調合約院所，提供隨到隨打服務外，並開放預約系統提供COVID-19疫苗預約接種服務。（編輯：戴光育）1130223