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高雄輕軌結束試營運 收費首日人潮明顯減少

2024/2/26 15:33
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄環狀輕軌試營運期結束，今天起開始收費，採里程計價收費，進出站都要刷卡，各車站搭車人數與試營運期間相比減少許多；上午一度有7個車站驗票機異常，經查修後恢復正常。

今天是輕軌收費第1天，適逢上班日，搭乘人潮明顯比試營運免費期間減少許多，主要客群是學生及通勤族。此外，上午近10時許，7處車站驗票機一度出現異常，無法刷卡，經緊急搶修後，約上午10時35分恢復正常。

高雄捷運公司表示，今天上午C20、C24、C28、C30、C18、C21A、C16等站驗票機異常，導致旅客無法刷卡，緊急查修發現是部分刷卡機參數未更新，後續更新完畢後即恢復正常。

高雄市捷運局日前新聞稿指出，試營運結束後，民眾搭乘輕軌務必「進出站都要刷卡」，且月台驗票機沒有區分進出方向都可刷卡，民眾正確完成刷卡動作才不會被鎖卡。

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另外，刷卡進入付費區後，若停留超過2小時，出站將加收逾時票價新台幣20元。當日未刷卡出站，於跨日進站補刷時，會加收前次最高票價及逾時票價共計55元。

輕軌今天起收費，前5公里維持起程票價20元，接續每2公里加5元，單趟最高35元。使用電子票證及QR Code乘車碼乘車，可享電子票價85折優惠，持高雄市博愛卡、敬老卡身分者，可免費搭乘高雄輕軌，但進出站仍要刷卡。（編輯：郭諭儒）1130226

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