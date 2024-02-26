高雄路竹區竹東里民免繞路 自由街預計年底打通

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄路竹區竹東里自由街為南北向8至10公尺寬都市計畫道路，但部分路段現況未打通，無法通行，居民往來須繞路而行。市府籌措經費開闢道路，暢通自由街，預計12月完工。

竹東里位處台鐵西側至省道台一線間，自由街為竹東社區內南北向8至10公尺寬都市計畫道路，但自由街85巷北側現況未打通，無法通行，社區居民往來須繞路而行，相當不便。

經當地居民反映，市府籌措經費辦理道路開闢等工程，工程總經費約新台幣3877萬元，包括土地費3336萬元、地上物補償費20萬元、工程費521萬元，目前已完成工程決標，預計今年12月完工。

高市工務局表示，未來可完善區域路網及完善排水系統，暢通自由街，提升道路服務水準，優化鄰里防災避難動線及運輸，提升路竹地區經濟繁榮發展。

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工務局新建工程處今天新聞稿指出，工程位於路竹區竹東里自由街85巷北側，屬路竹都巿計畫道路，道路周邊為住宅區，計畫道路起點右側為玉聖宮，計畫路寬為10公尺，道路終點為北端自由街38巷口，計畫路寬為8公尺，總長約97公尺，配合前後段道路調整路型進行銜接，施作側溝、路燈、道路及標線等。

新工處指出，目前工程決標，後續將進行管線遷移等工程準備工作，預計6、7月動工，工期預計70工作天。自由街施工作業期間，工區路段維持約2.5米寬度供周邊居民小型車輛通行，道路基底層及面層施作期間則採全車道封閉，提醒用路人依牌面及現場導引改道通行。（編輯：郭諭儒）1130226