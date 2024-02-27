鄭文燦邀吃酸菜白肉鍋 盧秀燕：中市多家業者願承辦

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）有關台糖肉片瘦肉精疑雲，行政院副院長鄭文燦提出想邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋力挺台糖，盧秀燕今天表示，台中市有多家業者表達願意承辦，相關行程先由雙方幕僚安排。

針對台中市政府食安處驗出台糖肉片含瘦肉精西布特羅，後續追蹤檢驗台糖肉片都未再驗出，鄭文燦日前提出想邀盧秀燕吃酸菜白肉鍋力挺台糖。

盧秀燕上午出席市政會議前接受媒體聯訪時指出，因為這週她另有公務，將由副市長代表參加行政院會，屆時也會請副市長再邀請鄭文燦來吃鍋，因為雙方都有意願，相關行程就由雙方幕僚來進行安排。

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盧秀燕表示，邀約消息傳出後，台中市有多家酸菜白菜鍋業者都表示非常願意承辦，希望到他們餐廳去，由於台中鍋烤節很有名，各式各樣的鍋也很棒，鄭文燦喜歡吃的酸菜白肉鍋在台中有很多家，這兩天已請市府人員做酸菜白肉鍋美食地圖給大家參考。

此外，有台中市議員建議盧秀燕參選下一任國民黨主席，盧秀燕對此表示，為了表示對市政的尊重，對市民的尊重，她在上班時間不會談選舉。（編輯：黃世雅）1130227