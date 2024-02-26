台中市112年A2交通事故暴增逾62% 機車最多

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市府今天召開道安會報，警方在會中指出，去年A1交通事故減少27件、死亡人數減少29人；但A2交通事故則暴增2萬7688件，增幅62.3%，受傷人數增加3萬多人，以機車事故為最多。

台中市長盧秀燕下午主持道安會報時表示，透過大數據分析，可針對問題進行改進，如能找出肇事別的行業及族群，可鎖定特定受眾加強宣導。

盧秀燕說，她觀察到，考照前後的年齡層（18歲以下及18至24歲）為交通肇事率較高族群，絕大部分在學，建議可與台中市高中職學校或境內大學合作統計，針對某些交通肇事率高的學校，加強交通安全教育宣導，更細膩投放受眾。

台中市警察局交通警察大隊在會中報告112年交通事故分析，A1交通事故（造成人員當場或24小時內死亡交通事故）去年共169件，與111年同期相較，減少27件，減幅13.8%，死亡人數減少29人，減幅14.5%。

而在A2交通事故（造成人員受傷或超過24小時死亡交通事故）方面，去年共發生7萬2110件，較前年同期增加2萬7688件，增幅62.3%；受傷人數增加3萬7079人，增幅達62.6%。

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至於A2交通事故主要肇事車種，警方表示，以機車4萬2048件為最多，小客車2萬3059件次之；年齡方面則以18到24歲的年輕人6956.5人最多。肇事原因上半年以「未依規定讓車」最多，下半年則以「未保持行車安全距離」最多。

市警局交通警察大隊長劉明興表示，在執法面向，分析易釀嚴重事故的違規行為及高肇事路段（口），以列入精準執法為執法策略，並持續取締酒後駕車、車不讓人及機車違規，以人員干預及科技執法干預，強化執法量能，以達防制各類交通事故的目標。（編輯：陳仁華）1130226