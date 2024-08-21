台中鍋烤節票選結果出爐 抽出百萬汽車獎

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市第2屆鍋烤節票選結果今天公布，共有592家報名，4組冠軍店家分別是新馬辣經典麻辣鍋公益店、八豆食府精緻鍋物、老井極上燒肉美村店、乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳，並抽出壓軸百萬汽車獎得主。

第2屆台中鍋烤節於7月15日到8月15日登場，台中市經濟發展局上午舉辦記者會公布10大火鍋燒烤店家票選結果，並由市長盧秀燕抽出壓軸百萬汽車獎及第3批百組萬元鍋烤抵用券得主，同時也頒發「金饗獎」給18家火鍋燒烤店家。

盧秀燕表示，為期1個月的鍋烤節，共有592家報名，總投票數達498萬4749票，4組總冠軍出爐，分別是火鍋品牌組的新馬辣經典麻辣鍋公益店、火鍋巷弄美食組的八豆食府精緻鍋物、燒烤品牌組的老井極上燒肉美村店、燒烤巷弄美食組的乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳。

盧秀燕指出，她將於今天結束市議會備詢後，前往各組冠軍店家貼紅榜祝賀，另外，300名萬元鍋烤抵用券的得主，很多人會到市區來消費，也希望能將其中的5000元抵用券使用於山海屯區的店家，至於未得名的店家，敢來報名就是對自己有信心，歡迎大家到台中吃燒烤。

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今天的記者會中，除抽出第3批百組萬元抵用券得主，還抽出百萬汽車獎得主，盧秀燕當場打電話給汽車獎得主，獲獎的是住在西屯區的鄭姓男子，他馬上聽出是盧秀燕的聲音，還問說是不是自己中獎了，他說自己每天都上網投票，很開心獲得大獎。

經發局說明，第2屆鍋烤節票選競爭十分激烈，各組票數都很接近，以火鍋巷弄組最為膠著，直到最後一刻才分曉，活動期間店家明顯感受業績成長，最高達3成，所有參與店家都是這場盛會的大贏家。（編輯：黃世雅）1130821