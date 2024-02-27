竹縣建案排放廢水污染豆子埔溪 環保局開罰

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣環保局今天表示，竹北市豆子埔溪最近出現白色污水，經查是竹縣1處建案排放，已要求業者停止排放，將依水污染防治法開罰，另要求業者改善場區濾水設備，限5天完成。

新竹縣環保局向中央社記者表示，昨天民眾陳情在文平路與縣政九路豆子埔溪，有排放白色污水情形，已派員稽查發現是附近1處新大樓建案工地，而在現場放流口仍有白色污水流出。

環保局指出，已要求業者立即停止排放，並要清除豆子埔溪白色污水，以進行環境復原，已開立限期改善通知單。

環保局表示，此處營建工地污水排放是因進行地下室施工擾動地下水造成，受天然地質影響，非添加污染物質所致，因此要求業者加強工程管理，並改善場區濾水設備，限期5天完成。

有關後續處理，環保局表示，除要求業者限期清除豆子埔溪白色污水狀況，並將依違反水污染防治法開罰，將處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局指出，目前竹北市有類似此建案即將開挖或正在深挖的合法建案約有20多處，都可能會造成泥水排放問題，將與工務處研商對策，以避免類似問題再發生。（編輯：方沛清）1130227