因應增設國1交流道工程 台74北屯段連3晚雙向封閉

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（中央社記者蘇木春台中27日電）因應國道1號增設銜接台74線工程，台74線14K至17K之間（北屯二至崇德間交流道）雙向路段，今天起連3晚封閉施工，警方提醒民眾應提前改道，並配合相關道路管制措施。

台中市警察局第五分局今天表示，交通部高速公路局第二新建工程分局，為辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，預計於27日至29日共3日，每天晚間9時30分至隔日凌晨5時30分，暫時封閉台74線14k至17k（北屯二至崇德間交流道）東西雙向主線全部車道，並同步封閉台74線西向潭子入口匝道，及東向北屯一入口匝道。

警方指出，因應台74線14K至17K（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，用路人於西向請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西向北屯二入口匝道重新進入快速道路。

東向則請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道，離開快速道路後，改走平面道路環中路一段，再經東向崇德入口匝道重新進入快速道路。

警方表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全，籲用路人配合相關交維措施及遵行方向，並請提早改道。（編輯：陳仁華）1130227