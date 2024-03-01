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田間出現稻熱病斑 農政單位籲及時防治避免擴散

2024/3/1 14:55（3/1 15:06 更新）
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農業部台南區農業改良場近期於田間監測陸續發現稻熱病病斑，呼籲農民及時防治，避免擴散。（台南區農業改良場提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月1日
農業部台南區農業改良場近期於田間監測陸續發現稻熱病病斑，呼籲農民及時防治，避免擴散。（台南區農業改良場提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）因近期早晚氣溫變化較大，農業部台南區農業改良場於田間監測已陸續出現稻熱病病斑，估計可能將進入感染高峰，呼籲農民發現時應及時防治，避免田間擴散。

台南區農業改良場新聞稿指出，稻熱病於溼度高時容易發病，當氣溫劇烈變化時更加嚴重，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，發病初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，隨病勢進展，擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎。

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台南區農業改良場指出，農友應避免施用過量氮肥，造成植株徒長，葉片柔弱，降低對病害抗性，並注意田區若留有秧砧，是否出現病斑，若已發病，應即刻移除或埋入土中，清除田間感染源。

台南市農業改良場指出，田間稻欉若出現病斑應即時採取防治措施，病害防治藥劑（含微生物農藥）可參考植物保護資訊系統，或上台南區農業改良場網站農作物登記用藥查詢，若有防治方面問題，可與台南場研究人員聯絡。（編輯：黃世雅）1130301

#台南區農業改良場
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