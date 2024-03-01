台東白蝦養殖享太平洋地利 縣府輔導成立加工廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東太平洋沿線擁有60餘戶養蝦人家，白蝦肉質甜美彈牙獨特口感，台東縣政府與業者合作成立加工廠，讓更多人認識台東白蝦。

今天下午台東縣農產公司和業者合作、位於肉品市場的白蝦水產加工廠揭牌，台東縣長饒慶鈴受邀參加。饒慶鈴致詞表示，將來可望更能穩定白蝦供銷、開發白蝦多角化產品，進一步推廣台東白蝦的優勢和特色，讓更多人認識台東養殖漁業，也期待加工廠帶來品質保證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

饒慶鈴表示，台東白蝦養殖面積只占全國3%，但單位面積產量每分地卻有6000至1萬台斤的產量，是其他縣市的2至3倍；因處地理優勢，漁民不僅無用藥並強化養殖設施管理，創造台東白蝦肉質甜美彈牙的獨特口感，逢年過節往往引起中南部蝦商搶收；加工廠落成後能使供銷兩端市場更趨平穩，更加健全台東水產品銷售通路。

業者表示，台東縣政府及農業部水土保持署、漁業署等相關單位，前後共投入超過新台幣500萬元促成加工廠建置及落成，也輔導取得ISO22000與HACCP兩項國際驗證，加工廠在符合安全食品衛生管理下，未來經營項目包括蝦類、九孔及龍虎斑、台灣鯛等魚類各項加工，同步將開發如餃類、蝦餅等多種商品供消費者選擇。（編輯：謝雅竹）1130301