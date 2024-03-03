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北市高中特教生課堂毆打老師 校方：雙方溝通困難

2024/3/3 11:25（3/3 12:10 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市一所高中發生師生衝突，校方今天說明，老師當時試圖協助學生梳理思緒，只是雙方溝通上可能有困難，將與家長討論尋求外部資源協助。

衝突爆發時，同班學生錄下總長約7分鐘的影片並PO上網，影片中課堂已被中斷，這名高中生正坐著向台上老師表達訴求，聽到老師回應「我被你影響到了」立刻拍桌站起，大罵髒話、搶下老師手中麥克風並作勢揮拳。

同班同學見狀互相指示去找學務人員協助，當事學生則不斷向老師靠近，最後出手毆打，數名男同學立刻湧上拉開這名學生，但這名學生又再度走回教室攻擊老師，男同學最後只好合力將這名學生壓制在地上。

這所高中的校長今天接受電訪表示，這名學生是有暴力傾向的情緒障礙特教生，過去曾在課堂失控過，但都沒有這次這麼嚴重，事發當下就聯繫家長將學生帶回家裡冷靜。

校長說，遭攻擊的科任老師並沒有惡意，只是試圖協助這名學生梳理思緒，在過程中也有向學生表達「若有誤解願道歉」，但雙方溝通上可能有困難，「我們的專業程度不足以支持他（學生）」。

校長表示，校內已召開個案會議及獎懲會議，家長將在明天到校一起討論教育計畫，將尋求外部資源介入，協助照顧這名學生，同時顧及所有學生就學權益。（編輯：方沛清）1130303

#台北市
#高中生
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