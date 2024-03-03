特教生倍增 專家籲內應外援接住融合教育師生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北3日電）校園提倡融合式教育，師生衝突卻頻傳。專家今天表示，過去20年特教生倍增，推廣融合教育有好處，但須建立在為老師賦能與特教助理員介入的前提，才可內應外援接住師生。

融合教育是近年特殊教育一直極力推動的理念，讓特殊學生能進入普通教育環境現場。

衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏今天下午接受媒體訪問時引用國內調查，自2000年至2020年，在短短20年間，身心障學生人數增加超過80%、自閉症增加14.7倍、情緒行為障礙增加近4倍。

台灣特殊生人數不斷增加，李俊宏認為受2大關鍵因素影響，第1點是醫療進步、診斷技術變好，黑數減少，確診人數自然增加；第2點是教養觀念改變，因少子女化，孩子都是寶，家長對孩子身心發展的關注度比過去更高，非常有警覺性，覺得孩子有狀況就會帶到醫療院所評估。

面對台灣提倡融合式教育，李俊宏表示，融合式教育確實有優點，讓孩子在成長過程中接觸社會多元性、和不同人相處，是非常好的去污名化學習。將融合式教育帶進校園時，必須有相關資源介入，首先是校內資源，必須為普通班級的老師進行賦能，提供進修機會與資源。

普通班級老師賦能非常關鍵，李俊宏說，「特教生」只是代稱，這類孩子有不同診斷，包含過動症、自閉症或智能障礙、情緒行為障礙等，所有個案都有其特殊性。這群孩子對外在的刺激敏感，需穩定性教學環境，如上課有遶境活動經過、地震演習等，仰賴老師提前讓特教生做好準備。

老師甚至必須具備超前部署的能力，李俊宏表示，特教生在學校學習過程裡，情緒行為是會累積的，比如當天到校已有狀況，表情不愉快或煩躁，情緒隨著課堂累積越來越多，最後可能會爆發，老師須透過察覺不對勁，進入備戰狀況，在前端時間點創造可釋放壓力的空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

校外資源支持也很重要，李俊宏說，除了透過特殊教育計畫申請特教助理員，協助普通班級老師，還必須配置專業服務團隊，如臨床心理師、物理治療師或職能治療師進入校園，替特教生進行專業輔導與復健，才能減輕普通班老師的壓力，為普通生及特教生打造共好環境。

「理想上可以，但台灣並不小。」李俊宏點出融合教育內應外援的現實面，先不提專業服務團隊計畫受限於預算與時數，光是各縣市資源分配就有不均現象，有些縣市根本找不到助理員等外援，尤其偏鄉離島地區，呼籲教育單位積極盤點，才可就各地區差異性規劃因地制宜的配套。（編輯：管中維）1130303