新北市府辦高中生創業挑戰賽 首獎2萬元

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市教育局今天表示，跨域攜手青年局及7所大學創新育成中心，舉辦創業挑戰賽，即日起至15日受理報名，盼鼓勵高中職學生組隊參賽，於求學階段展現創意創業潛能。

教育局今天舉辦記者會表示，首創「新北市高級中等學校New StartUp創業挑戰賽」，將透過和青年局跨域合作及整合在地7所大學創新育成中心資源，讓學子在高中階段就先奠基創業基礎，未來升學後可持續運用繼續圓夢。

教育局表示，透過比賽鼓勵學生於求學階段，培養規劃執行、創新應變、財務管理、團隊合作、資源應用等素養能力，展現創意創業的潛能，也可豐富學習歷程展現多元表現成果。

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教育局表示，創業挑戰賽採用美國矽谷企業加速器精神，採3階段進行，第1階段初審為書面審查；第2階段比照募資大會，需向業界資深經理人進行創業報告，從中擇優錄取若干組後進行企畫實踐，每組酌予補助新台幣5000元材料費，可規劃於市集、網站或其他社群管道進行企畫實踐。

教育局表示，最後的第3階段是成果發表，預計於10月進行決賽，評選獲金拓獎可得到獎金2萬元、銀拓獎1萬元、銅拓獎5000元。歡迎學生組隊報名參加，即日起受理報名至3月15日下午5時止。報名資訊可至泰山高中校網「新北市New StartUp創業挑戰賽專區」下載。（編輯：李錫璋）1130304