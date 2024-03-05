回暖防登革熱 雲林週週檢驗病媒蚊指數並教育訓練
2024/3/5 14:32
（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）雲林去年登革熱確診共737例，造成4人死亡，雖然今年迄今無確診個案，衛生局週週檢驗病媒蚊指數，同時安排教育訓練、孳清，環保局則安排梅雨季節後進行清消，降低感染風險。
根據雲林縣衛生局統計，去年登革熱確診共737例，造成4人死亡，今年迄今未出現確診個案。
雲林縣衛生局長曾春美說，今年台南、高雄與屏東等縣市已有登革熱確診個案，為防範登革熱疫情擴散，衛生局週週檢驗病媒蚊指數，同時每月召開跨局處會議。
曾春美表示，經檢驗，雲林縣布氏指數皆在2以下，屬於安全範圍內，倘若指數3以上，將通知公所強力孳清，環保局評估執行戶外預防性化學防治。
雲林縣衛生局考量，隨著氣溫回暖，即將進入梅雨季，衛生局依權責進行防疫整備與孳生源清除，並辦理公所、衛生所人員、醫事人員、青農登革熱防治教育訓練。
去年多數登革熱確診者曾到古坑鄉荷苞山桐花公園，鄉公所暫時封閉桐花公園，迄今尚未開放。
古坑鄉公所表示，桐花公園封閉8個月，目前進行廁所改善工程，預計4月初完工，並加強環境清理，隨後荷苞山公園和周邊步道陸續對外開放，4月中旬桐花季活動如期舉行。
雲林縣環保局長張喬維指出，現階段仍加強宣導巡倒清刷，防範病媒蚊孳生，此外安排梅雨季後進行清消，鼓勵民眾將家中易積水容器回收，避免成為病媒蚊溫床。（編輯：陳仁華）1130305
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