屏東百香果農藥合格率93% 抽驗沒過關裁罰禁售

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東百香果正值產期，縣府統計抽驗45件百香果農藥殘留監測，其中3件不合格，安全合格率達93%，縣府表示，抽驗不合格農民依法裁罰並禁止上市販售。

屏東百香果種植面積約46公頃，占全國5%，主要種植鄉鎮為萬巒鄉及高樹鄉，屏東百香果香氣濃郁，口感酸甜可口，每年2月下旬陸續上市，產季只到6月。

縣府今天發布新聞稿表示，長期針對屏東農民進行農藥使用暨安全用藥輔導，統計民國110年迄今執行農作物農藥殘留監測與管制數據，其中抽驗百香果共45件，僅3件農藥殘留結果評定不合格，安全合格率高達93%，抽驗不合格農民依據「農藥管理法」裁罰新台幣1萬5000元至15萬元罰鍰，並禁止上市販售。

農業處表示，推動農藥殘留自主管理計畫，鼓勵農民自主送驗，針對多重農藥殘留檢驗補助2000元，而屏東農民只要自付1800元，方案適用所有新鮮蔬果，補助對象為設籍屏東縣農民所生產的農產品。

縣府強調，自主送驗主要為輔導農民加強田間管理，非為裁罰依據，可上屏東縣檢驗中心官網查詢。（編輯：謝雅竹）1130305