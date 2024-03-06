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北市響應淨零排放 公有建物先行申請需達最高級

2024/3/6 14:26
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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市建管處表示，為響應2050淨零排放目標，2月起分3階段實施建物申請綠建築標章，應同時申請建築能效評估達最高等級的近零碳建築，公有建物先行，盼達淨零排放目標。

台北市建築管理工程處今天發布新聞資料指出，為響應2050淨零排放目標，市府率先通過北市淨零排放管理自治條例，展現推動淨零政策決心，盼可打造宜居永續零碳城市。

建管處表示，台北市2050淨零行動白皮書2.0提到全市排碳量以住商排碳占大宗，為落實降溫城市，提升減碳成效，針對新建築能效評估，將以市府公有建物先做起，並循序擴大，引導民間建築跟進。

建管處指出，自今年1月8日起中正區、萬華區、內湖區、士林區等，依台北市綠建築自治條例規定取得綠建築標章公有建物，未領得建造執照，要求建築能效等級應評估改善達最高等級的近零碳建築（第1+級），這代表建物在營運時要實現零排放，且需補償施工及拆除階段所產生碳排放，至於已領建照未領使用執照，建築能效等級應評估改善達1級。

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此外，在實施期程部分，2月1日起已針對公有新建物、5月1日起以台北市府所屬公有新建物、7月1日為私有新建物，建管處表示，將要求公有建物須達成，私有建物以勸導為主，盼展現市府推動淨零排放目標與決心及重視氣候環境。

台北市議會在2022年間通過北市淨零排放管理自治條例，成為全國首部2050淨零排放地方法規，環保局當時新聞稿表示，啟動除碳等8項核心項目，後續函報中央，待行政院核定公布，公布後6個月施行。中央今年2月初核定通過。（編輯：張銘坤）1130306

#台北市
#台北市建管處
#環保局
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