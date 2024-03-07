新北鶯歌陶博館推醃脆梅活動 鵝黃色梅甕首曝光

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（中央社記者楊侃儒新北7日電）春天腳步來到，新北市鶯歌陶瓷博物館推出「甕藏春梅」醃脆梅活動，今年梅甕《花伴》首度曝光，甕身流線圓滑，釉色鵝黃，3月11日開放報名，讓民眾體驗醃梅樂趣。

陶博館今天發布新聞稿表示，過去受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦的醃脆梅活動，3月29日至4月7日重新推出，今年梅甕《花伴》造形也蘊藏春天繁花盛開的意象，甕身採流線圓滑設計，搭配鵝黃釉色，蓋鈕則以霧面金屬光澤呈現，甕蓋內嵌不易鬆脫的矽膠圈。民眾只要報名參加活動，就可帶回梅甕。

陶博館表示，「甕藏春梅」在陶博館陶瓷藝術園區風廣場舉辦，平日3場次、假日4場次，每場次70分鐘，每人每甕新台幣799元，包含梅甕《花伴》1個、青梅1公斤及醃梅材料，現場將有專人教學，3月11日上午10時起開放線上報名，報名資訊可上陶博館網站查詢，每場次額滿為止。

此外，陶博館聯手新北市美術館、新北市客家局、鶯歌區公所推出「2024春遊三鶯」，3月29日至5月31日在三鶯地區登場，結合在地藝術元素，除了「甕藏春梅」外，還有「公園漫遊」、「好客風味喫茶所」、「新北藍茶藝術季」、「桐遊鶯歌陶陶」活動。（編輯：張銘坤）1130307