申請北市電梯補助免管委會 單棟建物推代表人即可

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市都更處今天表示，因應多數6層樓以下公寓未成立管委會，而無法申請增設電梯補助的困擾，已放寬申請資格，單棟建築物推選代表人即可申請。

台北市政府都市更新處指出，經統計30年以上且無電梯公寓，全市共約8萬多棟，市府去年推出都更五箭政策，盼可推動都更及危老重建，因政策將滿1年，持續修法放寬相關資格。

都更處發布新聞資料表示，為因應全市多數6樓以下公寓未成立管理委員會現況，及大型社區同一使用執照難成立管委會情形，但單棟建築物仍有增設電梯需求，因此特別修法放寬「電梯補助申請資格」。

都更處指出，已修正「台北市協助老舊建築物增設電梯補助作業規範」，並於本月4日生效，個案可依實際情況選擇由管委會、管理負責人或單棟建築物選定代表人申請補助，盼可改善未成立管委會而無法申請補助的居民困擾。

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都更處表示，若民眾想要申請增設電梯補助，目前設置電梯費用一座約500萬元，補助總工程經費從50%調高至60%，針對一般地區的建物，上限從原最高新台幣250萬元提高至300萬元；此外，都更整建等地區，補助總工程經費從50%提升至80%，上限為480萬元。

都更處指出，為協助市民能順利申請補助，可隨時上官網洽詢聯繫方式或至「台北都更解壓說」臉書（Facebook）粉絲專頁瀏覽最新資訊。（編輯：蕭博文）1130308