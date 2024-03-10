清明掃墓不燒墓 中市消防局出動無人機陸空監控取締

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）清明掃墓雜草火警頻傳，中市府消防局啟動清明專案，派員到公墓駐點巡邏，更出動無人機科技執法，9日已開罰2案雜草火警，消防局將強力取締隨意引火焚燒者。

台中市政府消防局今天發布新聞稿指出，消防局啟動清明專案，防治山林田野火災發生，除要求各大隊、分隊加強宣導及公墓駐點、巡邏外，更投入無人機進行科技執法、隨時監控，9日已開出2張舉發罰單，分別是烏日區第六公墓火警、南屯區永春路雜草火警。

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消防局呼籲，民眾前往掃墓祭祖焚燒冥紙、點燃線香等用火行為，一旦不小心，在風勢助長下容易引起雜草火警，傷及掃墓民眾，造成空氣污染，甚至波及鄰近民宅；山林田野引火焚燒致發生火災行為者，除依消防法、空污法開罰，也恐觸犯刑法公共危險罪，最高可處7年以下有期徒刑。

為提升無人機救災效能，消防局指出，擴大培訓人員取得無人機專業證照，截至目前已有71名消防員取得飛手證照，目前配備的空拍無人機共有16台，其中8台具備廣播功能，將派遣無人機到各主要墓地進行空拍巡邏警戒，隨時監控並取締引火焚燒雜草等違法行為。（編輯：陳仁華）1130310