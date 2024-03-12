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忽冷忽熱台東縱谷現稻熱病 專家籲把握防治時間

2024/3/12 08:59（3/12 09:31 更新）
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近日天氣忽冷忽熱，台東縣池上鄉和關山鎮監測到稻熱病發生，專家呼籲農友，為減少病害發生，合理化施肥成為首要重點，插秧後30天是稻熱病防治重要時間點。（台東區農業改良場提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年3月12日
近日天氣忽冷忽熱，台東縣池上鄉和關山鎮監測到稻熱病發生，專家呼籲農友，為減少病害發生，合理化施肥成為首要重點，插秧後30天是稻熱病防治重要時間點。（台東區農業改良場提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年3月12日
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（中央社者盧太城台東縣12日電）近日天氣忽冷忽熱，台東縣池上鄉和關山鎮監測到稻熱病發生，專家呼籲農友，插秧後30天是稻熱病防治重要時間點。

農業部台東區農業改良場助理研究員王誌偉今天接受中央社記者電話訪問表示，台東農改場近日監測到關山和池上有水稻病蟲害發生情形，已有水稻發生稻熱病。時序入春，氣溫逐漸回暖，常伴有鋒面南下，天氣陰晴不定，早晚溫差大，恐有疫情蔓延之虞。

王誌偉表示，「稻熱病」發生主要與氣溫、雨水及肥料有關，在氣溫忽冷忽熱不穩定時，水稻抵抗力會減弱，若遇上有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜能促使病原菌發芽侵入植株，可於短時間內爆發疫情；又田間氮肥過多會導致植株柔弱，加速病勢發展。

王誌偉提醒，為減少病害發生，合理化施肥成為首要重點。水稻第一期作稻熱病重要的防治時間點為插秧後30天與出穗前1週。

台東區農業改良場表示，中央氣象署預報近期東部地區有局部短暫雨，為避免病蟲害疫情擴大，籲請農友密切注意防範，農友若有防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室電話089-325015。（編輯：郭諭儒）1130312

#台東區農業改良場
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