石門水庫媽祖遶境 桃市府爭取成國家重要民俗活動

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（中央社記者葉臻桃園12日電）石門水庫今天舉辦年度水上媽祖遶境祈福活動。桃園市副市長蘇俊賓出席時說，活動是全台唯一、有50年歷史；桃市府民政局說，將積極爭取媽祖水上遶境成為國家重要民俗活動。

石門水庫每年農曆2月3日都會舉行水上媽祖遶境祈福活動，今年適逢石門水庫營運一甲子，經濟部水利署北區水資源分署與桃園市渡船遊艇商業同業公會，今天合作舉辦媽祖遶境祈福暨水資源宣導活動。

北區水資源分署表示，今年除了以往水域繞境外，還增加了在大溪復興宮至壩區西碼頭間環湖公路進行陸域繞境活動；上午共有17間宮廟、44神尊參與，並有26艘船加入水上遶境行列。

蘇俊賓上午出席活動時表示，大溪百吉復興宮媽祖水上遶境祈福活動已有50年歷史，大溪百吉地區「水庫媽」及開漳聖王等神尊搭遊艇在石門水庫遊湖遶境，是全台唯一水上遶境活動。

蘇俊賓指出，今年的「水庫媽」帶領超過600名信眾遊湖，包括緊鄰石門水庫百吉國小師生，讓更多人可以體驗水庫媽祖遶境文化；市府將順應時代變遷與需求，積極維護媽祖水上遶境等傳統文化。

桃園市政府民政局表示，1960年代石門水庫興建，復興宮遷址分為大溪百吉、大溪三民、復興角板山及觀音復興宮四處，其中百吉復興宮是地方信仰中心，每年農曆2月3日於石門水庫周邊遶境祈福，逐漸發展為全台唯一水上遶境活動；將積極爭取「媽祖水上遶境」為國家重要民俗活動。（編輯：方沛清）1130312

石門水庫12日舉辦年度水上媽祖遶境祈福活動，共有17間宮廟、44座神尊及26艘船加入水上遶境行列。（北區水資源分署提供） 中央社記者葉臻傳真 113年3月12日