「未來教育」競賽 新北17教案獲獎

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市教育局今天表示，新北17件教案在「遠見‧天下文化」第4屆「未來教育 台灣100」競賽獲獎，市府期盼擴展學習場所，培養孩子成為積極的世界公民。

教育局表示，「遠見‧天下文化」舉辦第4屆「未來教育 台灣100」競賽，由全國310件專案遴選出100件，新北市以「永續未來，有感學習」為主軸，有17件學校與教師獲獎。

獲獎者今天在市政會議分享獲獎喜悅，板橋高中校長賴春錦說，二年級課程「小小外交官：國際素養課程」，建構從台灣出發的國際觀，引導學生培養國際知能與情懷。

板中老師賴彥全、龐宇珍曾與學生共同發起聲援烏克蘭行動，關心國際民主行動；另拜訪邦交國大使館，透過製作課程專案，讓學生更理解邦交國的文化特色與風土民情，促進兩國人民互動交流。

光華國小主任陳香吟、老師郭靜茹則設計「穿越時空挖媒體」課程教案，盼讓學生擁有媒體識讀能力，在茫茫資訊海中，能獨立解讀新聞與判斷資訊。

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成福國小、青山國中小及新泰國中、江翠國中等多校老師，共組跨校社群「能量吐司烘培坊」榮獲企業特別獎；課程針對學習速度較慢的學生，提供免費下載的數學基礎講義和教學短片，依個別程度補強弱點，對偏鄉弱勢及特教資源班的學生，幫助很大。

教育局說，持續關注永續、環境友善與社會創新議題，重視學生的多元發展與自主學習，期待孩子都能成為具備愛與關懷的世界公民。（編輯：李錫璋）1130313