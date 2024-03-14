晶鼎彰濱焚化爐開說明會 反對者無法發聲控無效

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）晶鼎公司規劃在彰濱工業區鹿港區設焚化爐，今天召開說明會；反對焚化爐的當地居民及環團代表到場發現，說明會場座位已被佔滿，反對者無法發聲，在地心聲被忽略，說明會無效。

彰縣府則回應，說明會是否有效，須由經濟部認定。

為解決事業廢棄物處理設施量能不足及污泥去化問題，經濟部產業發展署以BOT模式交晶鼎綠能科技公司開發，於彰濱工業區鹿港區興建焚化爐處理事業廢棄物，全案在2022年3月通過環評。

晶鼎公司上午在彰濱工業區服務中心召開說明會，彰化縣環保聯盟及反晶鼎焚化爐自救會成員到場時，先在服務中心前廣場傾倒蚵殼表達反對立場，隨後要進入會場時，才發現可容納約100人的會議室，座位都已被身分不明男子佔滿。

晶鼎公司董事劉佳鈞在說明會上強調，會以更嚴格標準處理，接受各界監督，在營運期間，也會設置煙囪24小時連續自動監測設施，並制定環境監測計畫，由各界代表組成監督委員會監督。

民進黨立委陳秀寶則說，晶鼎公司忽視地方民眾心聲，而為確保會議順利進行，竟雇用一群人包圍並阻擋在地民眾發聲，不顧一切要強行召開說明會。

反晶鼎焚化爐自救會成員雖在會場上，高喊說明會無效，反對興建焚化爐；不過主持會議的劉佳鈞仍認為說明會已讓參加民眾發表意見，會議有效，宣布散會。

福興鄉長蔣煙燈接受媒體聯訪時指出，鄉民們都無法接受空氣污染，反對的聲音都無法在說明會呈現，程序有問題，說明會無效。（編輯：陳仁華）1130314