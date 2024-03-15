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台中后里國中央廚升級 6校逾1500名學童受益

2024/3/15 18:06（3/15 18:16 更新）
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台中市后里國中中央廚房每天供餐6校1500多名學童，但設立迄今13年，各項設備老舊，校方爭取設備升級，成功獲得中央、地方補助。（立委楊瓊瓔辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月15日
台中市后里國中中央廚房每天供餐6校1500多名學童，但設立迄今13年，各項設備老舊，校方爭取設備升級，成功獲得中央、地方補助。（立委楊瓊瓔辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市后里國中中央廚房每天供應6校1500多名學童餐食，但因設備老舊，校方提出新台幣600萬元設備提升案。立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，國教署允諾列為優先補助。

國民黨立委楊瓊瓔今天邀集相關單位會勘后里國中中央廚房。教育部國教署專委薛承祐、台中市教育局副局長葉俊傑以及多名民代、地方人士出席關心。

后里國中中央廚房在民國100年成立，供餐6校1500多名學童。校長賴勝豐簡報，中央廚房設備老舊，提出建立空氣門、感應自動門，增設不鏽鋼投遞滑軌、風車、風管與冷風機，以及獨立分流截油槽等，將申請HACCP（餐飲業食品安全管理系統）認證提升供餐品質，經費概估約600萬元。

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薛承祐表示，肯定后里國中央廚改善案有助取得HACCP認證，供餐偏校具全國示範作用，允優先補助。葉俊傑指出，偏鄉學校雇員煮食人力、物力成本高，后里國中央廚供餐育英國小、月眉國小、安定國小、泰安國小、東山國小與后里國中等6校，其中包括3所偏鄉學校，全力支持配合款。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，后里國中央廚設立迄今13年，各項設備老舊，已不敷申請HACCP認證要求。國教署允諾補助最高75%經費、市府自籌25%，期望帶給偏鄉學童享有與都會區同樣的飲食照顧。（編輯：謝雅竹）1130315

#台中市
#楊瓊瓔
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