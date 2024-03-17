林岱樺籲盡速核定四輕更新 中油：已送行政院審查

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）中油高雄林園廠昨晚發生火警，民進黨立委林岱樺與在地里長今天出面呼籲行政院盡速核定四輕更新，以滿足淨零碳排趨勢；中油回應表示，計畫已送至行政院審查，如獲核定將即刻執行相關規劃。

林岱樺今天與林園區里務推展聯合促進會會長洪進財等24名里長，齊聚中油高雄林園廠前，共同呼籲行政院應盡速核定四輕更新，既滿足產業需求，更符合淨零碳排趨勢。

林岱樺說，中油林園廠設備老舊，機器已經使用47年，每次都只是哪裡壞掉修哪裡，才會導致工安意外頻傳；行政院應盡速核定四輕更新，引進低碳製程，降低汙染及滿足產業發展需求，還給高雄鄉親乾淨居住環境。

林岱樺並表示，中油雖在事故後依規定通報相關主管、上級機關及林園地方人士，同時後續將從事故根本原因分析調查，但這些作為屬事後補救，應落實及加速智能化管理，以避免工安事件再度發生。

洪進財表示，盼請行政院各級長官將心比心，感同身受中油林園廠附近鄉親每天都生活在恐懼中，房價也持續下滑，只因中油工安事件未妥善處置，以及缺乏根本解決。

對此，中油今天透過新聞稿回應表示，目前四輕更新計畫已送至行政院審查，環評及製程基本設計的先期工作均已就緒，待行政院核准即可展開作業。

中油表示，中油石化事業部新三輕工場3月執行開爐前置作業，引起2次設備外洩事件，對外界及地方鄉親造成不便深感抱歉。

中油表示，後續將針對事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討標準作業程序及加強人員操作訓練，確認工場安全無虞前提下，才會再進料開爐，以供應下游廠商順利生產營運。（編輯：陳仁華）1130317