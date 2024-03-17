聽歌聲長大的愛玉 桃源「山籟愛玉館」促進原鄉產業

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（中央社記者張已亷高雄17日電）高雄桃源「kaukau山籟愛玉館」位於通往南橫公路必經之處，2019年起獲原住民族委員會補助新台幣2000多萬元，盼「聽歌聲長大的愛玉」促進部落產業發展，預計4月6日開館。

原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）、高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯、桃源區長杜司偉等人今天參訪山籟愛玉館，眾人隨導覽人員介紹，瞭解場館空間配置及營運內容，捲起袖子體驗洗愛玉，並歡迎國內外遊客到館遊憩。

夷將‧拔路兒表示，愛玉館是原民會這幾年經濟產業發展計畫重點之一，很高興看到初步成果，希望未來正式營運後，能逐步達成設定目標，發展地方產業，增加族人收益。

桃源區公所農觀課長王自立說，桃源區愛玉種植面積約200多公頃，是台灣愛玉最大種植區，而農民過去多憑經驗判斷愛玉品質，此次愛玉館引進要價約30萬元「質構儀」，讓愛玉品質數據化，農民能準確掌握愛玉品質，也能具體向民眾介紹產品。

他指出，農民過去多以日曬等方式製作愛玉，館內的烘乾機等設備能讓農民避免氣候不穩、滋生蟲卵等問題，還有炒食、碳化等設備，充分利用愛玉殼等農業廢棄物，讓農民知道如何完整利用愛玉，發揮教育意義。

計畫委託團隊協同主持人周志承表示，場館不僅有行銷功能，還建立一套品質系統，讓農民知道如何生產高品質愛玉，再透過故事、行銷、包裝等，帶起附近部落相關愛玉產業量能。

周志承說，品牌名稱「山籟愛玉」發想自布農族八部合音，「愛玉就是聽著歌聲長大」，在非常天然、自然環境下生長，歡迎遊客到訪參觀。

高雄市原民會指出，該館前身為復興派出所，2019年至2021年獲中央原民會補助2000多萬元，執行「高雄Tabakai原鄉愛玉產業聚落創新推動計畫」，委託在地業者經營，活化閒置空間，初步規劃生態導覽解說、手作愛玉體驗、打造南橫產銷平台等。（編輯：唐聲揚）1130317

高雄市桃源區「kaukau山籟愛玉館」位於通往南橫公路必經之處，預計4月6日開館。中央社記者張已亷攝 113年3月17日