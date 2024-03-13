原權入憲功臣 排灣族教授高德義獲頒一等原民獎章

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）台東排灣族人高德義投入原住民族運動30多年，1990年代以原住民學者身分，擔任修憲小組成員，是原權入憲重要功臣，奠定近年原住民立法依據，今天獲頒一等原住民族獎章。

68歲的高德義今年2月退休前，任職國立東華大學民族事務與發展學系教授，今天受贈儀式，選擇回到東華大學民族學院舉辦，在師生見證下受獎。

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）表示，1991年至1997年修憲期間，正是原住民族爭取集體權益的重要時期，陸續完成確立山胞權利、正名為原住民及奠定原權法制架構。

夷將指出，中華民國憲法增修條文第10條第11項、12項就是高德義起草，這是近年原住民族基本法、原住民族教育法、原住民族語言發展法及最近剛通過的原住民族健康法的立法依據。

夷將說，當時他是原運推動者，很幸運被邀請加入原住民族修憲小組成員，參與正式會議，當時高德義博士以巧妙、精準的文字淡化最具爭議的土地訴求，順利提案通過入憲。

夷將說，有了法律授權的依據，可逐步完成很多法制化工作，規範原住民族權利的基本架構，直到現在投入行政部門工作多年，仍常感嘆高德義當年的智慧，因此今天特別要抽空代表原民會頒贈最高榮譽的一等獎章給高德義。

高德義會後接受媒體聯訪表示，「何德何能接受這獎章」，感謝原民會的肯定，這是對原民學者很大的安慰，會鼓勵更多原民學者投入社會服務，把力量、研究專注在原住民族權利。

高德義除了在法制上的貢獻，1997年也協助東華大學籌備成立原住民族學院，開設原民相關課程、著作原民文獻及專書。

他也鼓勵原民學院師生，將專長貢獻在原住民族發展、生存、人權等學術研究，讓台灣族群關係更加平衡。（編輯：黃世雅）1130313