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中油林園廠火警 高市勞工局勒令停工開罰

2024/3/17 16:06
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）中油高雄林園廠昨天晚間發生火警。高雄市勞工局今天表示，經勞檢初步調查，發現雇主未針對相關化學設備及配管，採取防止危險物洩漏措施，已勒令停工，最高可依法裁處30萬元罰鍰。

中油高雄林園廠昨天晚間發生火警，初判是燃燒塔管線脫落，導致管線殘氣乙烯引燃。中油今天表示，火勢昨天晚間已熄滅，現場持續警戒，將加強監控可燃氣體濃度，儘速確認安全無虞，後續再進料開爐，以供應下游廠商順利生產。

高雄市勞工局今天表示，經派員勞檢初步調查，發現雇主未針對相關化學設備及配管，採取防止危險物洩漏措施，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，已勒令作業現場停工，最高可依法裁處新台幣30萬元罰鍰。

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中油今天新聞稿指出，昨天火警事件造成1名保冷廠商員工輕傷，自行前往醫院檢查已無大礙，敷藥後已離院，廠內員工及高雄市消防局支援人員皆平安。

中油並表示，目前石化事業部四輕工場全量生產供應，僅能供應1/3的乙烯合約量，石化下游工廠生產略受影響，有部分廠商可開工，部分需停工。丙烯方面，因尚有大林廠供應，下游廠家較不受影響，可用最低開工率運轉。（編輯：黃世雅）1130317

#中油林園廠
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