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中國漁船越界避風趁機作業 澎湖海巡驅離7艘

2024/3/21 12:10
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（中央社澎湖縣21日電）澎湖海域受東北季風影響海象不佳，有多艘中國漁船出現七美等南方海域越界避風並趁機作業，澎湖海巡執行「護永專案」威力掃蕩勤務，強力驅離7艘漁船，維護澎湖海域治安。

澎湖海域近日受強勁東北季風影響，海象惡劣，海上強陣風高達10級，澎湖海巡隊防杜中國漁船越界避風及趁機作業，昨天出動多艘巡防艇在澎湖南方海域執行「護永專案」威力掃蕩勤務。

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澎湖海巡隊屏東艦及10087巡防艇昨天分別在七美、望安貓嶼與草嶼等附近海域，以雷達偵蒐海上可疑目標，並與第13巡防區岸際雷達系統互相驗證，發現多艘將船名塗抹或無船名漁船，其中也有在船上裝設有鐵條等漁船，在海上拖捕作業或停靠避風，考量海象不佳，有安全顧慮，無法登檢，採取廣播、水砲及鳴笛方式，驅離中國漁船向外駛離，共達7艘之多。

海巡署金馬澎分署表示，近期各方對中國漁船越界多所關注，海巡單位秉持不迴避、不退縮，堅定執法立場，力行維護國家海域安全，確保海域治安、漁民生計及作業安全。（編輯：陳仁華）1130321

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