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回應舊寮國小反裁併陳情 屏東教育處提配套措施

2024/3/21 18:20
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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東縣高樹鄉舊寮國小學區村民反對舊寮國小併入新豐國小，今天赴縣府陳情。屏東縣政府教育處回應，地方意見將供教育審議委員會評估參考，並提出補助等配套措施。

屏東縣政府發布新聞稿表示，將針對裁併學校啟動調查，包括選擇就讀學校、交通方式及幼兒園需求，以及評估學校增班、增設幼兒園及安排搭乘租賃交通專車等配套措施。

縣府提及，若舊寮國小裁併，學生可自由選擇至鄉內其他國小就讀，縣府將補助每名學生交通費、營養午餐費、保險費、代收代辦費等，平均每人1學年補助約新台幣2萬3200元。補助措施不僅適用舊寮國小現有學籍學生，未來學校若停辦，設籍於舊寮國小學區內並實際居住在當地的學童，就讀鄉內任一所學校都可領補助到國小畢業為止。

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針對陳情民眾質疑為何是舊寮國小擬併入條件較差的新豐國小，教育處澄清，舊寮國小原有35人，現為29人；舊寮國小教師共計13人，正式教師編制5人佔比約39%，新豐全校教師共計12名，正式教師7名佔比約58%。新豐國小位於高樹鄉最北端，相較舊寮國小更為偏遠，考量其地理位置、交通距離及周邊同級學校可容納學生數量等因素，依「屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法」項目評估，未列入停辦審議程序。

教育處表示，地方意見將併同專案評估報告，提供教育審議委員會作為審議參據。若日後學校停辦，會加強學生心理、生活適應輔導，並提供相關學習資源支持，保障學生就學和學習權益。（編輯：唐聲揚）1130321

#屏東縣政府
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