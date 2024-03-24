全台瘋媽祖 台灣媽祖聯誼會員大會澎湖登場

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（中央社澎湖縣24日電）全台瘋媽祖，澎湖也不缺席，台灣媽祖聯誼會今天移師澎湖舉行會員大會，百餘座宮廟逾千人前往全台最古老的澎湖天后宮參拜會香，為台澎兩地宗教交流掀起一波高潮。

台灣媽祖聯誼會第49次會員大會，今天在澎湖登場，全台100餘座宮廟近1500人陸續抵澎湖，分赴澎湖天后宮參拜會香，台灣媽祖聯誼會長鄭銘坤與榮譽會長顏清標等人也專程與會。

澎湖天后宮主委蔡光明表示，台灣媽祖聯誼會早在民國91年成立，作為國定古蹟的澎湖天后宮，是全國最早宮廟，直到民國108年才加入，在短短6年內就接手主辦台灣媽祖聯誼會年度大會，彰顯全台各宮廟對澎湖天后宮的尊重，7月還有高雄大樹巷子媽等宮廟前來交流會香。

台灣媽祖聯誼會在全台有189座宮廟，今天一早包括南投、苗栗、台中等朝陽宮、福興宮等宮廟主委、理監事與信眾近1000人，陸續抵達，分批進入天后宮參拜，並與廟方交流，天后宮內與廣場可見一波波人潮。

依文獻記載，澎湖天后宮是全台最古老媽祖廟，天后宮確切創建年代不詳，在已列國寶級的「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑出土後，確定於明萬曆32年（1604年）之前即已立廟，是全台灣歷史最悠久廟宇。（編輯：陳仁華）1130324