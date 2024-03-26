不受減產影響 南投梅子節3/30信義鄉起跑

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）由於去年冬天天氣不穩及雨水未能配合，南投縣信義鄉今年梅子產量較往年減少；縣政府與梅子產地鄉農會舉辦南投梅子節，30日從信義鄉農會起跑，有脆梅製作、梅子料理品嚐等。

梅子是南投縣重要經濟作物，產期3月下旬至5月中旬，產地包含信義鄉、水里鄉、國姓鄉、仁愛鄉等地，南投縣政府聯合鄉鎮農會舉辦「南投梅子節」，30日在信義鄉農會梅子夢工廠開幕，現場有脆梅製作體驗、梅子料理品嚐等，多地系列活動直到5月5日在車埕閉幕。

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縣政府今天與信義鄉、仁愛鄉、水里鄉、國姓鄉、南投縣農會辦理宣傳記者會，南投縣副縣長王瑞德出席表示，南投生產的梅子品質極佳，營養豐富含鈣、鈉、磷、鐵等及豐富有機酸，加工製品有脆梅、紫蘇梅、陳年梅、梅醋、梅精等，是南投在地農產品最佳選擇。

信義鄉農會總幹事何建中告訴中央社記者，去年冬天天氣不穩，冷的時候很冷、熱的時候很熱，梅樹少見「梅開三度」造成梅果大小有落差，加上雨水未配合，今年梅子產量至少減3成，全信義鄉手採收成達500公噸「就算不錯」，連帶影響農會收購量，拍賣價每公斤最高新台幣90多元、最低30多元、平均50多元。（編輯：謝雅竹）1130326