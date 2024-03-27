台中地區檢察大樓動土 預計116年底完工啟用

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中地區檢察大樓今天開工動土，預計116年底完工啟用，法務部長蔡清祥會中表示，台中舊有廳舍空間不足，未來新大樓緊鄰國家漫畫博物館等歷史建築群，營造舒適司法園區意象。

今天舉辦開工動土典禮，蔡清祥、行政院外交國防法務處長譚宗保、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台中市長盧秀燕及法務部各級主管等人皆出席。

蔡清祥會中表示，他於民國107年擔任部長後，有一次到台中地檢署的舊辦公室視察，看到卷宗堆積如山、廳舍老舊，辦公環境十分擁擠，100多名書記官擠在舊贓物庫內辦公，許多辦公室也無對外窗，甚至有檢察官在牆上貼窗戶照片，相當克難。

蔡清祥說，經歷無數困難挑戰，在各級政府部門和社會各界支持下，經過2次追加預算，終讓新大樓計劃得以成真。基地緊鄰國家漫畫博物館、演武場等歷史建築群，整體規劃秉持通透開放的理念，並充分綠化形塑具有文藝氣息的廊道，營造出舒適的司法園區意象。

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盧秀燕說，大樓新址位於文化資產密集區，更是地下水補注地質敏感地區，在核發建築執照同時，更要特別注意文化資產保存法、地質法及建築相關法令的要求，也感謝台中高分檢署、台中地檢署配合委員審議意見，讓建築物退縮以提供更多公共開放空間，未來新大樓更能與在地文化景觀融合，更彰顯台中的文化魅力。

台中地檢署說明，新大樓為地下2層、地上9層的建築，總樓地板面積為4萬5515平方公尺，工程建造經費達新台幣34.4億元，預計116年12月完工啟用。（編輯：郭諭儒）1130327