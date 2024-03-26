中市將出售市有地19筆 盧秀燕：畸零地難管理

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市政府今天在市政會議中通過，將處分西屯區廣福段等19筆共108.4坪的市有地，台中市長盧秀燕表示，這次出售的土地平均1筆約5坪，都是畸零地，難以管理。

中市府上午在市政會議中通過財政局提案，將處分西屯區廣福段13-1地號等19筆約108.4坪市有非公用土地，其中畸零地讓售共9筆、承租讓售共4筆、公開標售共6筆。

財政局提案指出，這些土地畸零狹小、夾雜於私有土地間或地形不方整，為使土地有效利用，擬依土地法規定完成以5年為限的處分程序後，續依台中市市有財管理自治條例相關規定辦理出售，以盡地利。

盧秀燕說明，政府的土地分2大類，包括市有土地及投資所得土地，其中祖先留下來的市有地，中央規定500坪以上不出售，而她上任後限縮台中市100坪以上不出售以留住土地。

盧秀燕表示，這次出售19筆土地共約108坪，等於1筆約5坪，由於畸零地難以管理，管理也沒有效率，而鄰地所有權人沒有取得買賣就沒辦法完整利用土地。

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至於投資所得的土地，盧秀燕說，地方稅收普遍不夠，規費收入也有限，地方政府必須去經營，有的去經營事業，例如果菜市場、肉品市場等，也有的會去參加很多投資，例如區段徵收、土地重劃等。

盧秀燕認為，投資分回來的錢或土地，都是賺回來的投資所得報酬，包括新聞局影視基金會投資影視也會賺到錢，1部影片分幾百萬元回來。分回來的如是土地，市府不會去囤積，會視預算編列情形出售，換回實質的錢做為施政財源，中央與地方都是這樣子。（編輯：郭諭儒）1130326