捷克維索基納省長率團訪中市 參觀社區關懷據點

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）捷克維索基納省長施瑞克等人到台中市交流，台中市社會局今天安排參訪西屯區福瑞社區照顧關懷據點，施瑞克表示，發現大家完全不像印象中的老人家，期待未來與中市有更多交流與合作。

捷克維索基納省長施瑞克（Vítězslav Schrek）帶領副省長、省議員、部門主管與大學校長等8人訪台，今天到台中市，由市府社會局安排參訪西屯區福瑞社區照顧關懷據點。現場長輩展現銀髮活力，以樂曲熱烈歡迎捷克友人到訪，施瑞克展現親和力，與據點長輩共舞，更以現學的台語問候長輩「呷飽沒」。

社會局說明，據點的長輩與志工們有如城市行銷親善大使，主動安排迎賓儀式，不但以捷克文問候，更帶捷克友人共跳迎賓舞和鼓棒操，體驗據點健康促進活動；84歲的楊爺爺還邀請大家比試槌球，雙方小試身手。最後，據點贈送親手製作的社區名產花生糖和毛巾小熊，祝福「好事花生」。

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施瑞克表示，今天來到據點，和一群活力十足的人在一起，大家完全不像印象中的老人家；他也對據點服務留下深刻印象，期待未來和市府有更多交流與合作。

社會局指出，台中市人口即將達到285萬，其中，65歲以上長輩有45萬人，占總人口數15.9%。面對超高齡社會，市府積極開辦社區照顧關懷據點，由「在地人關懷在地人」，從市長盧秀燕上任至今，據點數成長率40.4%，今年中更將突破500處，落實在地老化、活躍老化和預防延緩老化。捷克參訪團此行認識台中據點的健康促進服務，長輩也主動參與規劃，特別有意義。（編輯：謝雅竹）1130321