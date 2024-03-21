石岡區農會歡慶100週年 捐贈救災車給中市消防局

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市石岡區農會今天慶祝創立100週年，台中市長盧秀燕到場為農會慶生及切生日蛋糕，同時見證石岡區農會捐贈救災車給台中市消防局，嘉惠更多市民。

石岡區農會歡慶創立100週年，今天由台中市農業局輔導舉辦「石農慶百年．龍中賺大錢」活動，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、農業部農民輔導司長陳俊言、農業金融署長李聰勇、台中市農業局長張敬昌及消防局長孫福佑等多人出席。

盧秀燕致詞表示，石岡區農會於民國13年創設「石岡販賣購買利用組合」，二戰後才改為農會組織，到今年剛好邁入創會100年，歷史悠久；未來市府一樣會以農友服務為優先，配合並支持農會推動區內農業建設與發展，讓農會繼續邁向下一個百年。

江啟臣指出，石岡區農會的績效及農友服務都很好，今天是石岡區農會百歲生日，他無論如何都要參加，祝福農會生日快樂、業務蒸蒸日上。

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台中市農業局指出，今天藉由百週年慶祝活動，播放農會創立百週年歷史影片及農業形象影片，並辦理石農百週年風華回顧展，將農會歷年來的農業推廣成果及業務成長演進過程完整呈現，讓市民了解在地農會的農業特色與文化演化；現場也安排捐贈救災車儀式、樂團演奏，還有知名藝人張秀卿表演，邀請市民同樂。

農業局說明，農業為石岡區最重要的經濟活動，全區耕地面積約700公頃，主要農作物以柑橘、梨、葡萄、楊桃、桃子為最大宗。石岡區農會多年來積極推廣台中市優質農特產品，不僅辦理國外行銷，也陸續研發各式柑橘農特產品如柑茶、柑杯水果酒、柑桔洗衣精、橘子酥等，成為石岡區的知名伴手禮名產。（編輯：張雅淨）1130321