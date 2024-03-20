視察民主議政園區 江啟臣盼加入教育活化場域

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（中央社記者蘇木春台中20日電）立法院副院長江啟臣今天前往立法院民主議政園區，視察展館改善與展區建置工程等，他表示，議政園區如何活化使用非常重要，希望園區不只有歷史價值，也能包含教育議題，為發展注入活水。

江啟臣今天前往位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區，先聆聽立法院中南部服務中心主任王俊傑、議政博物館館長白智榮的業務簡報，接著視察議事大樓與戶外太陽能光電板工程、霧峰會館計畫工程與園區宿舍等地。

王俊傑指出，立法院近年投入經費與人力活化園區，目前正進行「議政博物館展館改善案」及「議事大樓展區建置案」，提升展示空間的質與量，並將於議事大樓增設電梯改善無障礙設施，期待創造更友善的參觀環境，期盼繼續保存、傳承台灣的民主精神，以吸引更多遊客參觀。

其中，議政博物館目前正進行展區活化第2階段工程，總經費約新台幣7505萬元，包含議政博物館改善與議事大樓展區建置，預計將於今年10月展開試營運，並用11月上旬辦理開幕活動。

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江啟臣表示，議政園區是過去省議會的所在地，經過凍省後20年的演變，如何活化使用非常重要，針對目前正在改善的部分，絕對全力支持，未來要改善的部分也會尊重使用單位的實際需求繼續努力。

江啟臣說，目前園區可發揮的空間還很大，希望未來能結合省議會、國民大會與立法院的發展歷程，讓議政不只有歷史價值，也能包含教育議題，除了參訪活動，也能加入營隊社團等能量，為園區發展注入活水。（編輯：謝雅竹）1130320